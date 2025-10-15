494

Toyota и Honda перейдут на запчасти из яиц и бамбука

Такой шаг объясняется заботой об экологии

Детали салонов автомобилей известных японских автопроизводителей Toyota и Honda планируют изготавливать, используя смеси из яичной скорлупы, ракушек и бамбука. Уже разработан особый композитный состав на основе природных компонентов.

Как пишет ресурс Nikkei Asia, особый материал больше чем на половину состоит из бамбукового волокна. Для его создания используют остатки санитарных вырубок. Они получат вторую жизнь, превратившись в центральные консоли и приборные панели. Сейчас на их производство нацелена местная компания Tokai Rika, являющаяся поставщиком «Тойоты».

В свою очередь, фирма Moriroku, снабжающая «Хонду», пытается сделать автомобильные комплектующие из того же бамбука, морских ракушек и яичной скорлупы. Получившийся материал должен стать частью бардачков и центральных консолей.

Японцы нацелены на экологичность и отказ от нефтепродуктов, они стремятся снизить уровень выброса парниковых газов при выпуске автомобилей. Toyota хочет уже через пять лет делать модели, которые как минимум на 30% состоят из переработанных материалов. А Honda намерена полностью перейти на экологически чистые запчасти к 2050 году.

