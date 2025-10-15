Toyota и Honda перейдут на запчасти из яиц и бамбука

Как пишет ресурс Nikkei Asia, особый материал больше чем на половину состоит из бамбукового волокна. Для его создания используют остатки санитарных вырубок. Они получат вторую жизнь, превратившись в центральные консоли и приборные панели. Сейчас на их производство нацелена местная компания Tokai Rika, являющаяся поставщиком «Тойоты».
В свою очередь, фирма Moriroku, снабжающая «Хонду», пытается сделать автомобильные комплектующие из того же бамбука, морских ракушек и яичной скорлупы. Получившийся материал должен стать частью бардачков и центральных консолей.
Японцы нацелены на экологичность и отказ от нефтепродуктов, они стремятся снизить уровень выброса парниковых газов при выпуске автомобилей. Toyota хочет уже через пять лет делать модели, которые как минимум на 30% состоят из переработанных материалов. А Honda намерена полностью перейти на экологически чистые запчасти к 2050 году.