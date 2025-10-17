LADA Vesta снова начали красить в цвет «Тайфун»

АВТОВАЗ вернул в палитру цветов окраски кузова LADA Vesta колер под названием «Тайфун». Такие автомобили приедут в дилерские шоу-румы в конце текущего года.

Об этом сообщает ресурс «Лада.Онлайн», ссылаясь на официального дилера отечественного бренда. Уточняется, что поначалу серый металлик достанется только вседорожным версиям «Весты», известным как Cross Life и Enjoy. Позже тольяттинцы станут применять его и для исполнения Techno.

Особенность оттенка «Тайфун» заключается в том, что он не выглядит как обычный металлик. При солнечном или электрическом свете начинает проявлять себя синий ксералик, делая образ автомобиля более загадочным.

Секрет ксералика (Xirallic) кроется в частицах оксида алюминия, покрытых оксидами металлов. По сравнению с «перламутром» материал получается более насыщенным и блестящим. При ярком освещении создается эффект добавления цветных алмазов в автоэмаль.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый цвет «Тайфун» получила LADA Niva Sport.