На автомобилях BMW в России массово взрываются потолочные люки

Молодой человек рассказал телеграм-каналу SHOT, что он поднял голову и увидел разбитое стекло в крыше, от падающих осколков его спас лишь солнцезащитный козырек. После остановки хозяин немецкого авто не обнаружил никаких следов внешнего воздействия или посторонних предметов, которые могли бы повредить «панорамку».
Автомобилисты выдвигают разные версии происходящего. Часть из них винит в проблемах некачественную тонировку, которая приводит к перегреву и трещинам стекла. Другие же отмечают, что люки на BMW сами по себе имеют недостаточную толщину и прочность.
Производитель пока не прокомментировал ситуацию, хотя количество подобных инцидентов продолжает расти.