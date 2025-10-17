На автомобилях BMW в России массово взрываются потолочные люки

Чаще всего проблема возникает у кроссоверов BMW X3. Один из последних случаев произошел с автомобилем 2020 года выпуска: водитель двигался по трассе на скорости в 128 км/ч, когда внезапно услышал громкий хлопок, похожий на взрыв.

Молодой человек рассказал телеграм-каналу SHOT, что он поднял голову и увидел разбитое стекло в крыше, от падающих осколков его спас лишь солнцезащитный козырек. После остановки хозяин немецкого авто не обнаружил никаких следов внешнего воздействия или посторонних предметов, которые могли бы повредить «панорамку».

Автомобилисты выдвигают разные версии происходящего. Часть из них винит в проблемах некачественную тонировку, которая приводит к перегреву и трещинам стекла. Другие же отмечают, что люки на BMW сами по себе имеют недостаточную толщину и прочность.

Производитель пока не прокомментировал ситуацию, хотя количество подобных инцидентов продолжает расти.