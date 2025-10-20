В России предложили пересмотреть ГОСТ на алкозамки в автомобилях

В институте НАМИ призвали доработать ГОСТ по алкозамкам, включая критерии и механизм их работы. Передача данных такими устройствами в информационные системы уже предусмотрена, но пока конкретики нет.

Одним из новшеств может стать привязка к ЭРА-ГЛОНАСС

Как пишет «Коммерсантъ», в НАМИ предлагают «привязать» алкозамки к ЭРА-ГЛОНАСС, сделав государственную систему реагирования на ДТП официальным агрегатором соответствующей информации. На сегодняшний день комплекс охватывает 13 млн машин.

Согласно корректировкам, в ГОСТе могут прописать настройку алкозамков с учетом актуальных пороговых значений содержания этанола в выдохе. В законодательстве закреплено 0,16 мг спирта на литр воздуха. И если планка будет превышена, мотор автомобиля должен блокироваться.

Алкозамки не являются у нас обязательными. Но в то же время, по мнению представителей НАМИ, их можно массово внедрить в сфере такси и для каршеринговых машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начнут бороться с «пьяной» ездой новыми методами.