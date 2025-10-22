18

АВТОВАЗ отзывает LADA XRAY, чтобы установить тревожные кнопки

Такие хетчбэки еще ездят по нашим дорогам, но уже не выпускаются

Согласно принципам обеспечения безопасности клиентов, АВТОВАЗ продолжает оснащать автомобили LADA системой ЭРА-ГЛОНАСС. Снятые с конвейера хетчбэки XRAY не стали исключением, необходимые блоки должны получить более 8000 машин.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ отзывает LADA XRAY, чтобы установить тревожные кнопки

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», тревожные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в обозримой перспективе должны установить еще на 8209 пятидверок XRAY, сошедших с конвейера волжского автогиганта в 2021 и 2022 году.

Поскольку около четырех лет назад у производителей SOS-модулей возник глобальный дефицит микрочипов, линейка LADA некоторое время выпускалась без комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, что было закреплено в нормативных документах и регламентах.

Владельцы автомобилей, попадающих под сервисную кампанию, получат приглашения посетить официальных дилеров для проведения соответствующих работ. В рамках мероприятия водителям придется потратить только время, но не деньги. Не дожидаясь извещений, каждый может самостоятельно проверить статус своей «ласточки» на официальном сайте Росстандарта по VIN-коду.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, когда АВТОВАЗ окончательно простился с LADA XRAY.

