АВТОВАЗ отзывает LADA XRAY, чтобы установить тревожные кнопки

Такие хетчбэки еще ездят по нашим дорогам, но уже не выпускаются

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», тревожные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в обозримой перспективе должны установить еще на 8209 пятидверок XRAY, сошедших с конвейера волжского автогиганта в 2021 и 2022 году.

Поскольку около четырех лет назад у производителей SOS-модулей возник глобальный дефицит микрочипов, линейка LADA некоторое время выпускалась без комплекса ЭРА-ГЛОНАСС, что было закреплено в нормативных документах и регламентах.

Владельцы автомобилей, попадающих под сервисную кампанию, получат приглашения посетить официальных дилеров для проведения соответствующих работ. В рамках мероприятия водителям придется потратить только время, но не деньги. Не дожидаясь извещений, каждый может самостоятельно проверить статус своей «ласточки» на официальном сайте Росстандарта по VIN-коду.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, когда АВТОВАЗ окончательно простился с LADA XRAY.