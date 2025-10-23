Россияне пожаловались на кроссоверы BMW Х7, которые загораются на ходу

Российские автовладельцы стали жаловаться на полноразмерные премиальные кроссоверы BMW Х7, оснащенные дизельными двигателями объемом 3,0 л. Выяснилось, что в таких машинах иногда происходит пожар во время поездки.

Как пишет телеграм-канал «Shot Проверка», с неприятностями могут столкнуться владельцы всех машин, оборудованных корейской системой рециркуляции выхлопных газов (EGR). В российских сервисных центрах подтвердили существование проблемы и пояснили, что случаи возгорания не являются единичными. Первым тревожным звоночком можно считать увеличенный расход антифриза.

За пределами нашей страны такие «семерки» уже считаются бракованными. Из-за дефекта, который способен обеспечить внезапное возгорание, BMW периодически проводит отзывные кампании.

По словам одного из бывших владельцев Х7, его кроссовер запылал на ходу всего через несколько лет после покупки. Причем за пару недель до пожара «немцу» провели техническое обслуживание по всем правилам. Спустя некоторое время обнаружилось, что машину официально внесли в список потенциально проблемных из-за риска неполадок EGR и воспламеняющихся отложений во впускной системе.