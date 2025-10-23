Евросоюз расширил антироссийские санкции на АВТОВАЗ и Sollers

Евросоюз в очередной раз попытался негативно повлиять на российскую экономику, приняв 19-й пакет санкций. На сей раз они затронули АВТОВАЗ и группу Sollers, включая дочерние организации.

Как пишет РИА Новости, новоиспеченные европейские рестрикции касаются непосредственно автомобилестроительной компании ПАО «Соллерс», сборочной площадки «Соллерс Алабуга» и предприятия «Соллерс Карго», которое занимается выпуском коммерческого транспорта.

И вроде бы все серьезно, но по факту ограничительные меры со стороны Запада не способны нарушить работу активов Sollers, куда входит и Ульяновский автомобильный завод. Дело в том, что перечисленные в 19-м пакете компании не ведут бизнес с контрагентами из Европы и никак от них не зависят. Текущее производство основано на санкционно устойчивых решениях с высоким уровнем локализации, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство группы.

Аналогичная ситуация сложилась и с АВТОВАЗом. Поскольку у волжского автогиганта нет отношений с представителями ЕС, несмотря на свежий санкционный пакет, в Тольятти продолжат работу как ни в чем не бывало.

Обнародовав 19-й пакет санкций, Совет Евросоюза обозначил меры, разработанные для противодействия 42 российским компаниям, в том числе банкам и криптобиржам. Впервые был затронут газовый сектор, некоторые пункты введены против наших индийских и, разумеется, китайских партнеров.