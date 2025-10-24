Второе пришествие Volga, или Кто следующий в очереди на легковой конвейер ГАЗа

Инсайдеры в очередной раз подогнали жаждущим сенсаций гражданам свежатинку — якобы новую «Волгу», заснятую на автовозе неизвестной принадлежности. Вполне допуская, что машины возрожденного отечественного бренда действительно начнут в скором времени где-то сходить с конвейера, портал «АвтоВзгляд», тем не менее, никакой пользы для российского авторынка в этом не видит. Даже наоборот.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что пресловутая «Волга» являет собой не что иное как кроссовер Geely Boyue L, известный в России под именем Atlas. Обновленная модель лишь недавно презентована в Китае и к нам в продажу не поступает. Видимая локализация традиционно ограничивается заменой логотипов на колесных дисках и радиаторной решетке, где красуется надпись Volga.

НЕТРИВИАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Собственно говоря, никто и не ожидал, что новоявленная «Волга» продолжит традиции знаменитых горьковских автомобилей — тех самых, на которые некий Борис Немцов лет тридцать назад пытался пересадить с иномарок отечественных чиновников. Суверенная линия легковушек приказала долго жить еще в середине нулевых, когда на ГАЗе от безнадеги предприняли неудачную попытку наладить выпуск Volga Siber — замаскированного под отечественную модель американского Chrysler Sebring.

Идея реанимировать почивший в Бозе бренд осенила летом 2022 года известного затейника от автопрома Дениса Мантурова, занимавшего в то время должность главы Минпромторга РФ. Ее воплощение в жизнь оригинальностью не отличалось и в точности копировало схему, по которой второе рождение обрел многострадальный «Москвич». Предполагалось, не мудрствуя лукаво, взять какого-нибудь покладистого «китайца» и налепить на него отечественный шильдик, не заморачиваясь созданием полноценного производства собственного продукта.

Первое пришествие: Volga от Changan. Фото globallookpress.com

С этим нетривиальным проектом г-н Мантуров носился целых два года. И вот уже будучи в ранге первого вице-премьера российского правительства, добился определенных сдвигов, организовав презентацию новой Volga и даже залучив на нее самого Михаила Мишустина.

Впрочем, наспех подретушированные модели Changan председателя Правительства РФ не очень впечатлили, и он отреагировал на мероприятие язвительной фразой: «У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы». Changan обиделся и гордо удалился за Великую китайскую стену, а организаторы проекта отправились искать нового партнера.

ТЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Свое поражение неугомонный Денис Валентинович признавать отказался и отправился на поиски другого донора. В сентябре 2025 года он объявил, что таковой найден, и весной 2026 года начнется-таки сборка автомобилей под брендом Volga при поддержке неназванной китайской компании.

Рук необорных, друзья, человек этот больше не сложит!

Раз полированный лук и колчан захватить уж успел он...

Начальственная мысль в хронически невезучей отрасли течет исключительно по руслу, обходящему стороной любые точки интеллектуального напряжения. Магистральный путь развития отечественного автопрома лишь декларирует стремление к технологическому суверенитету, а на деле вполне обходится его незамысловатой имитацией. Поэтому под раздачу попал другой китайский кроссовер, на котором фломастером жирно написали: «Се лев, а не собака». Простите, Volga, а не Geely.

Второе пришествие: Volga от Geely. Фото: MIIT

Если в серию пойдет именно подсмотренный образец, то ничего доброго о нем сказать будет нельзя при том, что сами по себе модели «Джили» весьма неплохи. Однако качество исходного продукта никоим образом не оправдывает ни нулевой адаптации к стилю нижегородского бренда, ни убогого логотипа, которого не коснулась рука дизайнера, ин отсутствия знаменитого символа бренда — оленя.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

В связи с очередной попыткой изобразить на ровном месте бурную деятельность возникает сразу несколько вопросов, от ответа на которые руководство отрасли успешно увиливает.

Во-первых, зачем нужно опошлять советский бренд, каким бы он ни был, без всяких на то разумных оснований? У людей, которые помнят времена СССР, восторга это не вызовет. У тех же, кто помоложе, имя Volga вообще не возникнет никаких эмоций. Таким образом, на уровень продаж спекуляции с псевдоотечественной автомобильной маркой никак не повлияют, но обернутся только девальвацией старого бренда, который с этого момента потеряет свою финансовую и историческую ценность.

Во-вторых, к чему так откровенно пускать пыль в глаза, выдавая за развитие отечественного производства банальную замену шильдиков? Отверточная сборка китайских автомобилей из китайских же машинокомплектов никак не поможет решению насущной задачи — достижению технологического суверенитета в автопроме.

Ну и в-третьих, пора бы уже избавиться от колониальной привычки использовать к месту и не к месту английский язык или, в лучшем случае, писать исконно русские слова латиницей. Мы всерьез рассчитываем на значительный объем экспорта?

Кстати, это не только автопрома касается.