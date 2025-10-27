Стало известно, когда Toyota снимет с конвейера спорткар GR Supra

Топ-менеджеры «Тойоты» приняли решение прекратить производство спорткара GR Supra в марте следующего года. В то же время завод Magna Steyr перестанет штамповать в австрийском Граце соплатформенный BMW Z4.

До того, как Toyota GR Supra уйдет в историю, на свет появится так называемая прощальная серия для рынка Японии, которая должна получить знакомый индекс A90 и приписку Final Edition. Напоследок спорткару достанется каркас безопасности и более мощная силовая установка.

Заднеприводную модификацию «вооружат» 435-сильным двигателем объемом 3,0 л с полудюжиной цилиндров. То есть отдача вырастет почти на сотню «лошадей», а крутящий момент увеличится с прежних 500 до 570 Нм. Передачи будет переключать 6-ступенчатая «механика», а максимальную скорость ограничат отметкой 270 км/ч.

В своей возрожденной ипостаси Toyota GR Supra продавалась с 2019 года, подразумевается модель пятой генерации. Остается сказать, что преемник «японца» может появиться через пару лет, причем его хотят построить на архитектуре «Мазды», добавив 400-сильную установку.