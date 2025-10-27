Трамп объявил себя спасителем американского автопрома

Как напомнил портал «Прайм», после повторного избрания Трамп последовательно ужесточал торговую политику страны, вводил пошлины на импорт из Мексики и Канады, повышал ставки для Китая, а также объявлял о сборах на сталь, алюминий и автомобили.
Тем временем мировой автопром столкнулся с кризисом — с возросшими затратами и необходимостью масштабной перестройки цепочек поставок. Причем нововведения не только вызвали шквал критики, но и принесли отрасли значительные убытки.
По данным Wall Street Journal, мировая автомобильная промышленность уже понесла потери в размере $12 млрд из-за тарифных войн. Но, что любопытно, в числе тех, кто испытывает серьезные финансовые трудности, оказались и «процветающие» американские концерны: так, о миллиардных затратах уже сообщили General Motors и Ford.