Трамп объявил себя спасителем американского автопрома

На пресс-конференции 27 октября, которая прошла на борту авианосца Air Force One, Трамп заявил, что его экономическая политика помогла автопрому достичь небывалых высот. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что за то время, пока он на посту, бизнес американских автогигантов стал «феноменальным», и все это благодаря его пошлинам.

По его мнению, без введенных пошлин производителей страны ждало бы разорение

Как напомнил портал «Прайм», после повторного избрания Трамп последовательно ужесточал торговую политику страны, вводил пошлины на импорт из Мексики и Канады, повышал ставки для Китая, а также объявлял о сборах на сталь, алюминий и автомобили.

Тем временем мировой автопром столкнулся с кризисом — с возросшими затратами и необходимостью масштабной перестройки цепочек поставок. Причем нововведения не только вызвали шквал критики, но и принесли отрасли значительные убытки.

По данным Wall Street Journal, мировая автомобильная промышленность уже понесла потери в размере $12 млрд из-за тарифных войн. Но, что любопытно, в числе тех, кто испытывает серьезные финансовые трудности, оказались и «процветающие» американские концерны: так, о миллиардных затратах уже сообщили General Motors и Ford.