Hongqi планирует локализовать выпуск автомобилей в России в 2026 году

В следующем году Hongqi собирается наладить выпуск своих автомобилей в нашей стране. Реализация такой задачи стала главным приоритетом «поднебесной» марки на ближайшую перспективу.

В рамках конференции Car Xl об этом заявил исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев. По его словам, в нашей стране предусмотрена локализация модельной линейки под эгидой именно оригинального бренда. А проект с российским Aurus является параллельным, и его реализация не имеет отношения к упомянутым китайским автомобилям, пишет телеграм-канал «Автопоток».

По словам топ-менеджера, представители Hongqi понимают, что без локализации им будет весьма непросто конкурировать на российском рынке с другими игроками. Пока подразделение в нашей стране ожидает одобрения соответствующей инициативы из головного офиса в Китае. В случае положительного решения у бренда появится собственное производство на территории России, сообщают «Известия».

Пока рано говорить о конкретных моделях, которые локализуют у нас, как и о площадке, где может «прописаться» Hongqi. Поскольку окончательное решение еще не принято.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что до России может доехать гибридный Hongqi HS7 с передним приводом.