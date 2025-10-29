Экс-завод General Motors в Шушарах перезапустят в 2026 году

Бывшая автосборочная площадка сбежавшего из страны заокеанского концерна General Motors в Шушарах может заработать не раньше следующего года. Нынешний собственник предприятия «АГР Холдинг» намерен штамповать там кроссоверы и седаны, планируется выпуск от трех до пяти моделей.

Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал глава комитета Санкт-Петербурга по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, с реализацией проекта есть определенные сложности, но пока официально переносить сроки перезапуска предприятия не будут.

Удастся обойтись без нового СПИК (специального инвестиционного контракта), в действующее соглашение внесут необходимые поправки. Производство новых легковых автомобилей запустят в течение следующего года, более конкретные сроки оживления конвейера не названы.

Кстати, в течение полугода под Питером должен заработать еще один автозавод, чьим владельцем была ушедшая с нашего рынка Toyota. Ее бывшие владения пострадали меньше, чем экс-площадка GM, поскольку не было длительной консервации, отметил г-н Ситов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на конвейер бывшего завода GM в Санкт-Петербурге поставят новые китайские автомобили.