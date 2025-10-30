Раскрыты новые подробности о кроссовере «Москвич 5»

Столичный автозавод «Москвич» на сегодняшний день продолжает заниматься испытаниями кроссоверов с индексом 5, которые должны пополнить линейку марки. Тесты новинок проходят в корпоративном парке.

Стало известно, что происходит с проектом

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказали представители пресс-службы предприятия. Решение о появлении «Москвич 5» на отечественном рынке примут, основываясь на результатах комплексных испытаний паркетников.

В случае положительного исхода в моторную гамму планируют включить бензиновые силовые агрегаты, выдающие 136 и 174 л.с. Ожидается, что за переключение передач будет отвечать бесступенчатая трансмиссия.

«Пятерка» построена на основе китайского донора JAC Sehol X6, длина кузова которого составляет 4505 мм. Расстояние между осями — 2660 мм. То есть грядущий SUV будет габаритнее хорошо известного россиянам «Москвич 3».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в следующем году россиянам могут предложить кроссоверы «Москвич М70» и «М90».