345

Для российского рынка сертифицировали кроссовер «Москвич М90»

Рассекречены технические характеристики

В недалеком будущем модельный ряд отечественного бренда «Москвич» пополнит габаритный семиместный кроссовер «М90». На сегодняшний день для запуска массовых продаж уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Для российского рынка сертифицировали кроссовер «Москвич М90»

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток». Согласно информации паблика, как минимум поначалу на отечественном рынке появится в продаже всего одна модификация «М90».

Кроссовер будет приводить в движение 200-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л, который подружили с классической 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод может быть только полным. Согласно документации, «девяностый» поставят на конвейер АО «Объединение промышленных технологий».

Новинка является клоном китайского паркетника MG RX9, который в том числе известен как IS31. Габариты «девятки» составляют 4983х 1967х1786 мм, колесная база вытянута на 2915 мм. Компоновка сидений в салоне выполнена по схеме 2+3+2. Главным акцентом в салоне стали сдвоенные дисплеи с диагоналями по 12,3 дюйма. На борту имеются камеры кругового обзора и набор водительских ассистентов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл новые подробности о кроссовере «Москвич 5».

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует