Для российского рынка сертифицировали кроссовер «Москвич М90»

В недалеком будущем модельный ряд отечественного бренда «Москвич» пополнит габаритный семиместный кроссовер «М90». На сегодняшний день для запуска массовых продаж уже получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток». Согласно информации паблика, как минимум поначалу на отечественном рынке появится в продаже всего одна модификация «М90».

Кроссовер будет приводить в движение 200-сильный бензиновый мотор объемом 2,0 л, который подружили с классической 9-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод может быть только полным. Согласно документации, «девяностый» поставят на конвейер АО «Объединение промышленных технологий».

Новинка является клоном китайского паркетника MG RX9, который в том числе известен как IS31. Габариты «девятки» составляют 4983х 1967х1786 мм, колесная база вытянута на 2915 мм. Компоновка сидений в салоне выполнена по схеме 2+3+2. Главным акцентом в салоне стали сдвоенные дисплеи с диагоналями по 12,3 дюйма. На борту имеются камеры кругового обзора и набор водительских ассистентов.

