SAIC и MG против JAC: эксперты проанализировали ситуацию на заводе «Москвич»

Эксперты поделились с порталом «АвтоВзгляд» мнениями о том, зачем в нашей стране нужна локализация транспортных средств иностранных брендов на уровне «отверточной» сборки, опираясь на конкретный пример завода «Москвич».

Очередной кроссовер от «Москвича» — модель М90 — прошел все необходимые процедуры соответствия и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ, действующий, кстати сказать, на всей территории Таможенного союза, позволяет наладить выпуск новой машины в России. Чуть раньше аналогичную процедуру прошел SUV M70, который также намерен производить столичный завод. Первый кроссовер этой модели должен сойти с конвейера до конца 2025 года.

Кроме того, минувшим летом стало известно, что у предприятия появился новый партнер — китайская компания SAIC. Однако ранее «Москвич» плотно сотрудничал с другим автостроителем из КНР — JAC. Оно воплотилось в налаженный выпуск по технологии полного цикла пяти моделей, хотя значительное число компонентов (те же силовые агрегаты) по-прежнему поступает из КНР. Тем не менее, процесс локализации идет полным ходом и даже движки предприятие планирует изготавливать самостоятельно уже через несколько лет

С появлением же SAIC, по сведениям, просочившимся в инфополе, будет связана исключительно крупноузловая сборка, а сами новые «Москвичи», как утверждают «злые языки», станут представлять собой клоны кроссоверов принадлежащей инвестору из КНР марки MG, имеющей британские «корни».

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Возникают резонные вопросы. Почему было решено «променять» JAC на MG? Что пошло не так с прежним партнером? И вообще: что ждет актуальный пока модельный ряд столичного автозавода? Ведь если все производственные процессы будут запущены по-новому, с применением иных технологий, то зачем нужна «Москвичу» такая локализация?

Однако московские автостроители категорически отказываются раскрывать какую-либо информацию, касающуюся характеристик машин его грядущей линейки, и, как следствие, не комментирует вопросы о степени их сходства с машинами других брендов.

— Вряд ли дело в отказе от сотрудничества с одним партнером в пользу другого, — полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян. — Речь, скорее, о стремлении расширить собственный ассортимент за счет нескольких марок. Такой подход, замечу, не в новинку. Калининградский «Автотор» до 2022 года практиковал одновременную крупноузловую сборку Kia и BMW. «Москвич», вероятно, пошел тем же путем.

Эта политика является своего рода модификацией практики, существовавшей на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда в России поощрялась крупноузловая сборка как начальная стадия локализации. Сегодня из-за риска вторичных санкций сложно реализовывать подобный подход, и модель, реализуемая «Москвичом», выглядит выходом из ситуации. При этом понятно, что до создания открытого альянса с китайскими партнерами или появления отдельного завода полного цикла пока далеко, — считает эксперт.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

— Очевидно, что JAC, с которым столичный завод сотрудничал до сих пор, для «Москвича» не стал эксклюзивным партнером, — соглашается вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. — При этом в контексте совместного проекта с MG речь идет, опять же, о крупноузловой сборке, а это, в сущности, все тот же «отверточный» вариант.

Но деваться особо некуда: столичному заводу необходимо расширять свою линейку. Тем более, если учесть, что продажи предприятия в августе упали на 42% в годовом выражении, а затем «крутое пике» продолжилось. Ситуацию не спас даже «Москвич 3», на долю которого в общем объеме реализации в сентябре пришлось 83%, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

К слову, г-н Хайцеэр уверен, что бренд MG, принадлежащий SAIC, в своей нынешней ипостаси не имеет ничего общего с тем британским «прародителем», который некогда приобрела компания из КНР. И речь, по мнению главы НАС, идет именно о локализации китайских технологий, причем самой поверхностной: «колеса плюс шильдики — и вперед».

— Вообще, на данном этапе продукция московского предприятия более востребована в государственных ведомствах, преимущественно — в полиции, замечает Хайцеэр. — В дальнейшем у нее отличные перспективы в такси. Что касается свободной конкуренции с популярными моделями других марок на внутреннем рынке (не говоря уже про внешний), то здесь все гораздо сложнее, и свежая статистика это хорошо показывает.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Однако именно «отверточная» сборка для «Москвича» объективно выгоднее, чем глубокая локализация. Завод расширяет свою модельную гамму, стараясь повысить прибыльность. Если посмотреть на другие автопредприятия России, то очевидно, что их продукция сравнительно дорогая ввиду ограниченного количества выпускаемой продукции и дефицита кадров, — уверен специалист.

— При этом цены на автомобили, собранные в России, все же со временем будут снижаться, — считает г-н Хачатурян. — Процесс будет происходить по мере углубления локализации марок из дружественных и нейтральных стран и роста собственного производства.

Впрочем, пока до такого насыщения рынка, при котором авто станут заметно дешевле, пока очень далеко. Однако, полагаю, при сохранении и расширении существующих тенденций локализации и развития собственного производства некоторую стабилизацию можно будет наблюдать на горизонте трех-четырех лет...

Глава НАС менее оптимистичен. Он уверен, что федеральное правительство поставило во главу угла политику протекционизма, и спрос на автомобили отечественной сборки будет в перспективе достигаться тем же способом, что и прежде — повышением утильсбора для импортируемых машин.

Следовательно, ожидать снижения цен в любом случае не стоит. Но «отверточно локализаванные» ТС, естественно, будут выглядеть привлекательнее в сравнении с более дорогими вариантами зарубежной сборки. И в конечном итоге Россия в контексте развития автопрома и автопарка не превратится в Кубу или Пакистан.