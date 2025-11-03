В Европе продолжаются судороги автопрома. Предсмертные. Так, Volkswagen впервые со времен пандемии коронавируса, объявил о квартальном убытке в размере более одного миллиарда евро. На фоне прошлогоднего дохода более 2,5 млрд — приговор. Ранее об аналогичном «достижении» отчиталась Porsche. Mercedes-Benz и BMW готовятся к простою, повсеместно грядут многотысячные сокращения. Тем интереснее события, происходящие в другой европейской стране, где, судя по всему, назревает очень опасный прецедент. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Череда печальных событий, преследующих весь без исключения «локомотив немецкой промышленности» последние месяцы, привела ко вполне закономерному итогу: его «смерть» очевидна, вопрос лишь времени. С германских конвейеров увольняют рабочих, бренды распродают активы, в надежде «хоть чучелком, хоть тушкой» удержаться наплаву, а за дверью — «китайское предложение».

Не самое впечатляющее, идеологически весьма обидное, но, похоже, единственно возможное: продаться автопрому КНР и выжить. Или «включить мужика» и уйти на дно вместе с кораблем. И такой вариант выглядит вполне себе реальным, поскольку китайцы уже состряпали в партии с европейцами самый настоящий цугцванг.

Во-первых, конечно, история с чипами, которая уже сказалась не только на европейских предприятиях, но и на мексиканском заводе Honda, например. Раздающий, как известно, проиграть не может. Во-вторых, скукоживание рынков сбыта: домашний падает, а всепоглощающий американский отныне «под тарифами».

Скрин портала avtovzglyad.ru

И что хуже — тарифы или санкции — пока не ясно. Накинул «на вентилятор» и бывший могучий шеф StellantisКарлос Таварес, призвавший называть вещи своими именами и признать необходимость продажи части брендов КНР. Мол, иначе вообще без штанов останетесь. Одним словом — шах, плавно переходящий в мат.

И на этом безрадостном фоне как-то не совсем уместно и даже логично выглядит объявление о поиске рабочих на конвейер неназванного автомобильного завода в Венгрии, что близь Будапешта. Соискателей ждет вахта в 90 дней, в рамках которой придется трудится по 9-10 часов с двумя выходными в неделю, за которую заплатят от 190 до 250 тысяч рублей на руки. С визой и оформлением обещают помочь, а вот добираться придется самостоятельно. Проживание в комнатах по два человека оплачивается работодателем, знание языка не требуется, а вот наличие загранпаспорта — обязательно. Оформление — легальное, по контракту.

Вакансия как вакансия, но что же это за автозавод, который не называется, но говорится о непосредственной близости к столице страны? Да еще и набирающий рабочих, импортных, в столь непростое для Старого Света время? Логичным ответом может быть только один вариант — это предприятие китайской BYD в Сегеде, где уже к концу 2025-го года планируется начать массовое производство «чайнкаров» на электротяге. И если наша догадка верна, то мы во всей красе наблюдаем закат европейского автопрома, который очень скоро уступит свое историческое место вездесущим китайцам.