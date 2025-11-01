АВТОВАЗ назвал самый подходящий бензин для автомобилей LADA

Волжский автозавод объяснил, каким бензином нужно «кормить» автомобили отечественной линейки LADA, чтобы избежать потенциальных проблем. Верный выбор позволит продлить жизнь мотору и не только.

Об этом представители АВТОВАЗа рассказали в официальном телеграм-канале завода «Поладим с LADA» на фоне обсуждений о допустимых разновидностях горючего. Водителям напомнили, что бензин с более низким октановым числом не позволяет как следует снизить расходы, в городской черте аппетиты машины наоборот имеют все шансы вырасти. В то же время важно помнить, что повышенное октановое число, как у 98-го или «сотки», не даст ощутимого увеличения мощности. При наступлении холодного сезона рекомендуется остановить свой выбор на бензине с повышенной испаряемостью, это позволит мотору легче запускаться.

Например, «бюджетной» Granta с 16-клапанным двигателем нужен 95-й, поскольку силовая установка откалибрована под более высокое октановое число. Использование 92-го усиливает риск детонации, не говоря уже о снижении эффективности — такое топливо предназначено для восьмиклаппаников. В свою очередь, флагманская Vesta любит 95-й, согласно мануалу. Однако при его отсутствии производители разрешают заправлять автомобиль и 92-м, причем без ущерба для мотора.

АВТОВАЗ подчеркивает, что для «Лады» нужно выбирать бензин, ориентируясь на конкретную инструкцию по эксплуатации. Там всегда прописан вид топлива, предусмотренный для определенного автомобиля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, во сколько обойдется увеличение мощности популярной LADA.