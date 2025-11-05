Мazda лишилась права выкупа производственных активов в России

Японский автопроизводитель Mazda, прекративший вести бизнес в России, упустил возможность выкупить свои активы на территории нашей страны. Запросы на реализацию соответствующего опциона так и не поступили, оговоренный срок истек в октябре.

Площадку в нашей стране японцы бросили в 2022 году

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей пресс-службы отечественной компании Sollers. «Мазда», державшая с ней совместное предприятие во Владивостоке, не проявила никакой инициативы по поводу бывших производственных мощностей. В сложившейся ситуации отечественные автостроители не собираются возобновлять деловые отношения с ушедшими партнерами.

Вставший завод, о котором идет речь, удалось успешно перезапустить еще пару лет назад без помощи сбежавших с нашего рынка японцев. В стенах предприятия начали выпускать туристические и междугородние автобусы.

Напомним, в начале осени вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что российские власти не видят смысла в реализации опциона с «Маздой» после того, как упомянутое предприятие получило вторую жизнь.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что об ушедших автобрендах думает Президент России Владимир Путин.