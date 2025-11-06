УАЗ «Патриот» получил новый внедорожный пакет

С конвейера Ульяновского автомобильного завода сошла первая партия внедорожников «Патриот» с улучшенными характеристиками для пересеченной местности. Появившиеся на свет «проходимцы» могут похвастать опциональным пакетом с говорящим названием «Оффроуд».

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей пресс-службы УАЗа. По их словам, на сегодняшний день нововведение оценивается в 80 тыс. рублей. Подбирая элементы оснащения, завод-изготовитель ориентировался на предпочтения водителей и опыт профильных специалистов.

В соответствующий комплект входит компактная электрическая лебедка RedBTR Trophy 10000 с усиленным металлическим корпусом. Устройство отличается повышенной производительностью и доработанной гидроизоляцией.

Упомянутая лебедка массой 35 кг снабжена электромотором, выдающим 4,5 кВт. Тяговое усилие составляет 4535 кг, прилагается 28-метровый синтетический трос с сечением 9,5 мм. Как и в случае рулевых тяг, предусмотрена особая защита конструкции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ «Патриот» и «Пикап» выехали на тесты с новыми моторами и трансмиссиями.