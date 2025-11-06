Опубликовано фото LADA Niva Sport, получившей 144-сильный мотор

В обозримой перспективе LADA Niva Sport обзаведется «горячей» модификацией под названием Silk Way Edition. Для внедорожника предусмотрены 144-сильная установка объемом 1,8 л, доработанная подвеска и улучшенная коробка передач.

Изображения предсерийного образца мощной «Нивы» со спортивным характером на своей странице «ВКонтакте» опубликовал официальный дилер LADA Sport «Премьера-Центр».

Помимо всего вышеперечисленного, «проходимец» с пометкой Silk Way Edition по умолчанию имеет LED-оптику, шноркель, силовые пороги, багажник для экспедиций, а также «злые» покрышки, предназначенные для покорения офф-роуда. Проще говоря, поклонники модели могут рассчитывать на реально «заряженную» модификацию.

Внутри водителя и пассажиров должна порадовать соответствующая отделка интерьера, включая свежее рулевое колесо. За микроклимат отвечает кондиционер, наружные зеркала оснащены электроприводом, сохранять траекторию движения помогает система курсовой устойчивости.

К сожалению, на сегодняшний день сроки появления LADA Niva Sport Silk Way Edition на отечественном рынке неизвестны. Пока потенциальным покупателям доступно только 122-сильное исполнение, которое не так давно протестировал портал «АвтоВзгляд».