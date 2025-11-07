На тесты выехал прототип новейшего внедорожника Sollers

Sollers вместе с партнерами доводит до ума новейший внедорожник. За рубежом идут ходовые испытания предсерийных образцов, в ближайшем будущем работа продолжится в России. В проект вложат порядка 4 млрд рублей.

Пока речь идет об испытаниях за пределами нашей страны

«Соллерс» поделился соответствующим видеороликом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». В кадре хорошо видно как внедорожник, основательно закутанный в камуфляж, преодолевает тестовый полигон. Разработка новинки находится на финальном этапе.

«Проходимца» с шильдиком отечественного автостроителя должны подготовить к серийному выпуску и представить широкой общественности в четвертом квартале текущего года. На территории России организуют производство полного цикла. Помимо всего прочего, предусмотрена и штамповка кузова, интервалы между этапа должны быть минимальными. Сборка стартует в следующем году.

Ожидается, что внедорожник будет приводить в движение 200-сильный мотор G Turbo объемом 2,0 л, работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». В список оснащения войдут электронные ассистенты водителя, задние двери оборудуют электроприводом.

