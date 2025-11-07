Mitsubishi запатентовала в России два товарных знака

Прекратившая поставки автомобилей в нашу страну компания Mitsubishi зарегистрировала в России пару товарных знаков. Одним из них стал Pajero, под которым в свое время у нас официально продавались одноименные внедорожники, полюбившиеся многим соотечественникам.

Об этом, проведя мониторинг открытой базы Роспатента, сообщает агентство РИА «Новости». Ведомство пошло навстречу Mitsubishi, заявившей о своих намерениях еще в середине минувшей весны.

В итоге японскому автопроизводителю удалось застолбить за собой права на названия Pajero и Attrage. Теперь представители бренда могут не беспокоиться о том, что их интеллектуальной собственностью кто-либо воспользуется, чуть больше ближайших девяти лет — вплоть до 2035 года.

В оговоренные сроки новоиспеченная документация позволяет заниматься производством и продажей соответствующих автомобилей на отечественном рынке только Mitsubishi. Скорее всего, до дела не дойдет, и речь идет лишь о банальной защите своих прав, что, впрочем, не мешает питать надежды страждущим.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Mitsubishi продлила российский патент на Outlander.