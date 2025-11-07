268

Mitsubishi запатентовала в России два товарных знака

Поданные заявки касаются названий автомобилей

Прекратившая поставки автомобилей в нашу страну компания Mitsubishi зарегистрировала в России пару товарных знаков. Одним из них стал Pajero, под которым в свое время у нас официально продавались одноименные внедорожники, полюбившиеся многим соотечественникам.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Mitsubishi запатентовала в России два товарных знака

Об этом, проведя мониторинг открытой базы Роспатента, сообщает агентство РИА «Новости». Ведомство пошло навстречу Mitsubishi, заявившей о своих намерениях еще в середине минувшей весны.

В итоге японскому автопроизводителю удалось застолбить за собой права на названия Pajero и Attrage. Теперь представители бренда могут не беспокоиться о том, что их интеллектуальной собственностью кто-либо воспользуется, чуть больше ближайших девяти лет — вплоть до 2035 года.

В оговоренные сроки новоиспеченная документация позволяет заниматься производством и продажей соответствующих автомобилей на отечественном рынке только Mitsubishi. Скорее всего, до дела не дойдет, и речь идет лишь о банальной защите своих прав, что, впрочем, не мешает питать надежды страждущим.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Mitsubishi продлила российский патент на Outlander.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует