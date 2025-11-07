Столичный автозавод готовит к премьере «Москвич 3» нового модельного года

В рамках обновления столичный завод «Москвич» планирует пересмотреть оснащение еще нескольких своих моделей вслед за «шестеркой». Например, готовятся продуктовые изменения по различным модификациям кроссовера с индексом 3.

Об этом в своем новостном телеграм-канале рассказал ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-службу отечественного предприятия. По словам ее представителей, список оборудования прежде всего изменится у кроссовера «Москвич 3», который уже хорошо известен в нашей стране. Но о чем конкретно идет речь, пока не раскрывают, поэтому придется дожидаться появления официальной информации.

Со временем завод планирует освежить перечень оборудования габаритного «Москвич 8», вышедшего на отечественный рынок совсем недавно — в середине минувшего лета. Но флагманский кроссовер обновят не раньше следующего года.

Тем временем в стране успели открыть прием заказов на лифтбэк «Москвич 6» 2026 модельного года. Свежие машины предлагают покупателям только с 6-диапазонной роботизированной трансмиссией, которая дружит с одним-единственным 174-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».