Раскрыты новые подробности о перезапуске экс-завода GM в Санкт-Петербурге

Ожидалось, что производство автомобилей на бывшем заводе General Motors (GM) в Северной столице возобновят до конца 2025 года. Но случится это все-таки в начале 2026-го.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в бизнес-кругах региона, перезапуском питерского завода занимается отечественная компания «АГР» вместе со своей дочерней структурой «АГМ». В итоге должен быть сформирован полноценный автомобильный кластер, в следующем году там планируют выпускать тысячи и десятки тысяч машин.

Проект будет реализован на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Шушары», за 15 лет туда вложат 46,43 млрд рублей. В результате на свет появится научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м, который построят благодаря казначейскому инфраструктурному кредиту на 3,1 млрд «деревянных».

В начале года площадка в Санкт-Петербурге досталась компании «Арт-финанс», переименовавшей бывшие владения сбежавших из России GM и Hyundai в «Автомобильный завод «АГР». Теперь «Арт-финанс» владеет парой автозаводов: один из них расположен в промзоне «Каменка», другой — в «Шушарах». Последний раньше как раз и принадлежал GM. Открытие состоялось в 2008-м, через семь лет наступил этап консервации, а в 2020-м производственные мощности выкупил упомянутый корейский концерн, позже свернувший бизнес в России.

