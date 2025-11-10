Новейший кроссовер LADA Azimut выехал на тестовый полигон

АВТОВАЗ вывел кроссовер LADA Azimut на интенсивные ходовые испытания. Они являются одним из основных этапов подготовки отечественной новинки к постановке на конвейер.

Серийное производство SUV должно начаться в следующем году

Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию портала «АвтоВзгляд». Пока тесты «Азимута» проходят на специальном треке на территории волжского автогиганта, тольяттинцы занимаются оперативной настройкой и проверкой характеристик кроссовера.

Ключевой площадкой для испытаний стал уникальный полигон предприятия, расположенный в селе Сосновка. Инфраструктура, состоящая из десятков специализированных дорожных покрытий и трасс, позволяет заниматься всесторонней проверкой автомобилей в условиях, которые максимально приближены к реальным заездам по разным уголкам нашей страны.

Напомним, подготовка к сертификации LADA Azimut стартовала в начале октября. В общей сложности с главного конвейера АВТОВАЗа должно сойти 16 тестовых кроссоверов. Все необходимые процедуры планируют провести до весны 2026 года.

В основе «Азимута» лежит собственная высокотехнологичная архитектура. В моторную гамму войдут бензиновые силовые агрегаты мощностью 120 и 132 л.с. при объеме 1,6 и 1,8 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее рассказывал о LADA Azimut, когда он дебютировал в рамках ПМЭФ-2025.