Раскрыты новые подробности о локализации внедорожников Rox в России

На сегодняшний день Rox Motor уже активно занимается проектами, нацеленными на локализацию производства автомобилей бренда в нашей стране. Речь идет не только об оптимизации логистики и затрат, но и в большей степени об адаптации китайских моделей к российским реалиям, включая потребности наших автолюбителей.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», Rox готовится реализовать планы по локализации и одновременно пытается развивать дилерскую сеть. Уже известно, что для начала бренд займется крупноузловой сборкой (SKD), такое решение принято официально.

Первый автомобиль с шильдиком Rox должен сойти с российского конвейера в январе-марте следующего года. Представители марки считают, что у нее большой потенциал на отечественном рынке.

Сначала в России должны наладить сборку премиального внедорожника с индексом 01. Местное производство позволит сохранить привлекательный ценник для потенциальных покупателей даже с учетом новой схемы расчета утильсбора. В будущем предусмотрена не только отверточная сборка, но и более глубокий уровень локализации. Оба процесса реализуют на одной площадке, но пока неясно, где именно.

Гибридный Rox 01 представляет собой внедорожник с системой 4х4. «Проходимец» получил силовую установку мощностью 476 л.с. Продажи на российском рынке стартовали в феврале, как ранее писал портал «АвтоВзгляд».