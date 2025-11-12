Машины отечественной сборки заняли больше половины российского рынка

С января по октябрь россияне приобрели 1,06 млн легковых автомобилей. Причем 52,3% из них или 555 тыс. сошли с конвейеров отечественных предприятий.

Предыдущий рекорд был установлен восемь лет назад

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, при расчетах не учитывалась доля белорусской марки Belgee, составившая около 5%.

В 2024 году автомобилям местной сборки досталось 41,5%. Согласно подсчетам эксперта, такие цифры стали самыми скромными за всю историю нашего рынка. Минимум прошлого десятилетия фиксировался в 2008-м, тогда речь шла о 44%. Затем дело пошло на лад, и в 2016-м планка поднялась выше 80%. Максимум отмечали в 2017-м, а несколько лет назад начался спад.

В текущем году наступил перелом. Многим «поднебесным» автопроизводителям пришлось налаживать выпуск своих «ласточек» на территории России на фоне растущих ставок утилизационного сбора. В итоге китайцы осваивают наши опустевшие сборочные предприятия с местными партнерами.

Остается сказать, что Минпромторг намерен снова выйти на исторические 80% российской сборки.