Калужский завод «Автомобильные технологии» заработал в полную силу

Конвейер расположенного в Калужской области завода «Автомобильные технологии» заработал по полной программе. За час там выпускается девять машин.

Об этом рассказал директор предприятия Алексей Володин, сделав заявление на официальной странице автосборочной площадки в социальной сети «ВКонтакте». В середине зимы на калужском заводе запустили серийное производство кроссоверов Haval M6. А в июле этот SUV начали выпускать по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. В начале осени с конвейера сошел 1000-й экземпляр.

Кстати, по итогам октября Haval M6 впервые удалось войти в топ-3 наиболее востребованных кроссоверов на отечественном рынке. В прошлом месяце обрусевший «китаец» разошелся тиражом 6203 экземпляра, отмечает аналитической агентство «Автостат».

Напомним, мощности «Автомобильных технологий» раньше принадлежали «ПСМА Рус», там штамповали модели брендов Mitsubishi, Peugeot, Citroёn и Opel, свернувших бизнес в нашей стране, о чем подробно писал портал «АвтоВзгляд».