Электропшик: как российские заводы «наращивают» компетенции, собирая китайские авто

Очередная новость из области статистики обрушилась на любителей электромобильной экзотики. Второй месяц подряд лидерство по продажам среди «зеленой» автотехники удерживает отечественный седан «Амберавто А5». Это дало повод порталу «АвтоВзгляд» в очередной раз задуматься о технологическом прогрессе отечественного автопрома.

Главный российский поставщик статистической информации в области автомобилестроения, аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что лидирующую позицию среди новых электрокаров в октябре заняла модель «Амберавто А5», которая разошлась тиражом 358 экземпляров. На вершине славы она удерживается с сентября, когда ей удалось впервые опередить кроссовер Zeekr 001, совершив рывок с четвертого места.

ЛИЛИПУТОВ ПО РОСТУ СТРОЯТ

Не будем обращать внимание на мизерные цифры продаж «автомобилей будущего» — у них там своя возня в песочнице. Так вот, на втором месте по итогам октября расположился обиженный автоторовским седаном Zeekr 001. Его приобрели 148 поборников экологии. Третью позицию занял Evolute i-JOY, которому отдали предпочтение 99 наших сограждан.

В пятерку самых успешных вошли также модели Avatr 11 и Evolute i-PRO с умопомрачительными показателями соответственно в 92 и 72 реализованных штук. Таким образом, ударная «пятерка» вывела на российский рынок в общей сложности целых 769 новеньких с иголочки «электричек». Для сравнения — это 1/5 от результата новичка Tenet T7, только-только приступившего к завоеванию России и занявшему в зачете нормальных машин 10 место.

Фото производителя

В рейтинге электромарок лидером также является бренд «Амберавто», хотя предлагает всего одну модель. Здесь он взобрался на первую строчку впервые. За ним вновь следует Zeekr с 291 проданным автомобилем. На третьем месте — Evolute с 256 машинами, на четвертом — Avatr, охмуривший 110 покупателей. Пятое место поделили между собой BYD и Xiaomi — каждый пристроил российским автовладельцам по 107 машин.

Несмотря на то, что в октябре было реализовано 1614 новых электромобилей, что на 20% больше, чем в 2024 году, общий итог за 10 месяцев у кого-то вызовет легкую грусть, у кого-то — плохо скрываемое злорадство. Ибо падение продаж по сравнению с прошлым годом составило 37% - и это после безудержного роста сегмента электромобилей в течение нескольких лет.

ОРУЖИЕ НЕГЛУБОКОГО ПРОРЫВА

Впрочем, хватит скучной статистики. Обратимся к более важным для отечественной отрасли проблемам — а именно, к технологическому развитию и обретению суверенитета. Вроде как именно электромобили считались у нас оружием глубокого прорыва в будущее — разве нет? Это был один из аргументов, зачем нужно массово производить дорогие и неудобные в эксплуатации транспортные средства.

Министр экономического развития Максим Решетников по этому поводу заявлял, что бизнесу важно создавать заделы под перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Ему вторил и Денис Мантуров, бывший тогда министром промышленности и торговли:

Фото производителя

— Это развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций национальных производителей, как ключевых компонентов, так и самих электромобилей, выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, стимулирование спроса на них...

Но, увы, технологических компетенций у национальных производителей совсем не вагон и маленькая тележка. Октябрьский лидер «Амберавто А5» позиционируется как отечественный автомобиль. Однако на самом деле он представляет собой модель JMEV GSE китайской компании JMC. Кстати сказать, в состав учредителей этой компании немалой долей входит Renault, ушедшая в 2022 году с российского рынка самым непотребным образом.

С Zeekr, Avat, BYD и Xiaomi все понятно — это ненатурализованные бренды из Поднебесной. Но вот еще одна псевдороссийская марка в пятерке лучших — Evolute. Ее производство — это крупноузловая сборка моделей китайского Dongfeng. В частности, занявший пятое место i-PRO представляет собой перелицованный Aeolus E70.

Чиновники как манну небесную ждут не дождутся нового «Атома», но тот все никак не вылупится из скорлупы предсерийности. Да и кто знает, насколько его комплектующие будут инновационными, а главное, российскими. Вот и все, что можно сказать о передовом и прорывном отечественном электромобилестроении.