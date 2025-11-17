Hyundai оформила права на 10 товарных знаков в России

Хорошо известный в нашей стране южнокорейский автопроизводитель Hyundai, свернувший бизнес в России несколько лет назад, решил зарегистрировать на отечественном рынке сразу десяток товарных знаков. Помимо всего прочего, в их список вошли наименования автомобилей Porter, Solati и Atos.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на открытую базу данных Роспатента. Заявки представителей корейского концерна зарегистрировали по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В обозначенную категорию входят пассажирские и грузовые автомобили, в том числе фургоны и автобусы. Уточняется, что товарные знаки моделей машин идут с логотипом компании перед названием.

Также в базу ведомства дважды внесли под разные категории наименования Hyundai Before Service, Hyundai Transys и Hyundai Finance. Еще в документации упомянуты три логотипа Hyundai, выполненные в синем цвете.

Корейцы застолбили за собой все необходимые права вплоть до 2034 года. Список заявок, направленный от имени «Хендэ Мотор Компани», поступил на рассмотрение Роспатента еще летом прошлого года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России официально запатентовали новый дочерний бренд Hyundai.