«Автотор» прокомментировал слухи о прекращении производства автомобилей Kaiyi

На днях один телеграм-канал со ссылкой на собственные источники в автобизнесе сообщил, что калининградский завод «Автотор» прекратил производство автомобилей китайской марки Kaiyi, которая пришла в Россию в конце 2022 года. Однако в пресс-службе предприятия эту информацию опровергли.

Как сообщили представители «Автотора» нашим коллегам из «Российской газеты», на данный момент завод выполняет все контрактные обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с китайским брендом. И напомнили, что модельный ряд Kaiyi в нашей стране по-прежнему включает четыре автомобиля: седан E5, паркетники X3 и X3 Pro, а также флагманский кроссовер X7 Kunlun.

— Официальный дистрибьютор Kaiyi в России обеспечивает гарантийные обязательства марки и выполнение технического обслуживания реализованных автомобилей на базе дилерских предприятий в крупнейших городах РФ, — отметили в компании.

Добавим, что по итогам первых 10 месяцев 2025 года марка Kaiyi занимает 25 место в рейтинге по продажам новых автомобилей. С января по октябрь российские дилеры бренда реализовали 6458 машин, что всего на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.