Контрольный пакет российского автобренда Aurus достался «Газпрому»

Стало известно, что «дочка» нашей транснациональной энергетической компании «Газпром» приобрела 51-процентную долю отечественного производителя премиальных машин «Аурус». Контрольный пакет достался структуре под названием «Газпром Тех», заплатившей в районе 12-13 млрд рублей.

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на инсайдеров, знакомых с акционерами Aurus. Издание утверждает, что «Газпром» завладел 36-процентной долей, которая до декабря минувшего года принадлежала арабскому фонду Tawazun, а также частью пакета института НАМИ.

Как бы то ни было, на сегодняшний день полного официального списка акционеров Aurus нет в открытом доступе, а планы участия «Газпрома» в судьбе упомянутой автомобильной марки муссировались еще пару лет назад.

Тем временем вторую линейку «Ауруса» планируют выпускать на экс-заводе Toyota в России, расположенном в Санкт-Петебурге. Если говорить точнее, в Шушарах. Ожидается, что там будут собирать премиальные автомобили Senat, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».