Контрольный пакет российского автобренда Aurus достался «Газпрому»

Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на инсайдеров, знакомых с акционерами Aurus. Издание утверждает, что «Газпром» завладел 36-процентной долей, которая до декабря минувшего года принадлежала арабскому фонду Tawazun, а также частью пакета института НАМИ.
Как бы то ни было, на сегодняшний день полного официального списка акционеров Aurus нет в открытом доступе, а планы участия «Газпрома» в судьбе упомянутой автомобильной марки муссировались еще пару лет назад.
Тем временем вторую линейку «Ауруса» планируют выпускать на экс-заводе Toyota в России, расположенном в Санкт-Петебурге. Если говорить точнее, в Шушарах. Ожидается, что там будут собирать премиальные автомобили Senat, о чем ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд».