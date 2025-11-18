В России локализуют производство автомобильных подушек безопасности

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замглавы Минпромторга Василия Шпака, сделавшего соответствующее заявление в рамках форума «Транспорт России». По словам г-на Шпака, отечественные предприятия сейчас без проблем выпускают ABS, ESC и другие автомобильные системы, причем делают свою работу, обеспечивая хороший уровень качества.
В то же время еще не решены задачи, касающиеся оборудования, способного поднять планку автономности и «беспилотности» машин. Нам требуются радары и лидары, по их линии, кстати, также имеются подвижки, добавил замминистра.
Доля электроники в транспорте продолжает увеличиваться, на нее приходится уже 30-50% стоимости автомобиля. По факту он начинает превращаться в некий смартфон или компьютер на колесах, заключил г-н Шпак.
