В России локализуют производство автомобильных подушек безопасности

В нашей стране стремятся наладить выпуск собственных подушек безопасности, предназначенных для автомобилей. На сегодняшний день «эйрбеги» являются одной из немногих повсеместных систем, производство которых еще не освоено на территории России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на замглавы Минпромторга Василия Шпака, сделавшего соответствующее заявление в рамках форума «Транспорт России». По словам г-на Шпака, отечественные предприятия сейчас без проблем выпускают ABS, ESC и другие автомобильные системы, причем делают свою работу, обеспечивая хороший уровень качества.

В то же время еще не решены задачи, касающиеся оборудования, способного поднять планку автономности и «беспилотности» машин. Нам требуются радары и лидары, по их линии, кстати, также имеются подвижки, добавил замминистра.

Доля электроники в транспорте продолжает увеличиваться, на нее приходится уже 30-50% стоимости автомобиля. По факту он начинает превращаться в некий смартфон или компьютер на колесах, заключил г-н Шпак.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему ремонтировать машины в России будут только отечественными запчастями.