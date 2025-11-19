К 2026 году половина проданных «китайцев» может быть собрана в России

Около 50% китайских легковых автомобилей, которые найдут своих владельцев в России в декабре текущего года, могут быть собраны на конвейерах отечественных заводов. Уже по итогам середины осени соответствующий показатель достиг 43%, то есть наши люди приобрели 34,5 тыс. обрусевших «ласточек» с «поднебесными» шильдиками.

Пока население лучше всего разбирает Haval с местной пропиской

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз «Газпромбанк автолизинг». Согласно подсчетам экспертов, в сентябре 2025-го на отечественном рынке удалось реализовать 41% автомобилей с китайской ДНК, изготовленных в России. Еще 12 месяцев назад речь шла о 21%.

Как отмечает издание, доля собираемых в нашей стране китайских моделей будет расти и дальше из-за грядущего повышения ставок утилизационного сбора. Кстати, с 1 декабря вступает в силу новая схема его расчета, после чего цены на личный транспорт в очередной раз рванут вверх.

На сегодняшний день россияне охотнее всего покупают продукцию Haval среди прочих китайских брендов местного разлива. Так, из 26,1 тыс. экземпляров, купленных в октябре, 93% изготовили в у нас. Вторую строчку занимает Chery, у которой 63% авто имели отечественный VIN-номер среди пристроенных 4,1 тыс. штук. Тройку лидеров с 87% замкнули гибриды Voyah.

