В экс-заводы Volkswagen и General Motors в России инвестируют 90 млрд рублей

Отечественный «АГР Холдинг», являющийся владельцем автозаводов, брошенных сбежавшими из страны Volkswagen и General Motors, намерен вложить в предприятия около 90 млрд рублей. Они будут выделены в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), соответствующий документ подписан главой Минпромторга Антоном Алихановым.

Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на ответ вышеупомянутого ведомства, отреагировавшего на поступивший запрос группы депутатов Госдумы. Уточняется, что представители «АГР Холдинга» намерены потратить 37,1 млрд рублей на локализацию производства легковых автомобилей на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Еще 50,6 млрд рублей с той же целью уйдет автосборочной площадке под Калугой, которой прежде распоряжался Volkswagen.

Отметим, что собственник обоих автозаводов уже успел вложить 7 млрд рублей в площадку, расположенную в Шушарах. Еще 10 млрд досталось производственных мощностям в Калужской области, где нынче успешно штампуют линейку кроссоверов с шильдиками новоиспеченного отечественного бренда Tenet.

Ранее портал «АвтоВзгляд» раскрыл новые подробности о перезапуске экс-завода GM в Санкт-Петербурге. Ожидается, что тамошний конвейер загрузят в следующем году. Тем временем на отечественный рынок вышла полноприводная версия кроссовера Tenet T7.