Для российского рынка сертифицировали фургон Sollers SF7

Отечественный автопроизводитель Sollers принял решение пополнить свою линейку коммерческого транспорта свежим фургоном SF7. И для него уже получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет начинать официальные массовые продажи.

Прежде его продвигали у нас как Atlant XL

Как сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще», Sollers SF7 представляет собой цельнометаллический фургон категории В. Разрешенная максимальная масса достигает 3500 кг, а диапазон снаряженной варьируется от 2600 до 3100 кг. В кабине рядом с водителем могут быть установлены одно или два пассажирских места.

SF7 оснащается одной-единственной дизельной силовой установкой объемом 2,8 л. Аналогичным агрегатом комплектовался «старый» Altant/SF5, только теперь стала доступна локализованная версия. В плане трансмиссии альтернатив тоже нет, переключением передач заведует 6-ступенчатая «механика».

Новоиспеченный фургон «Соллерса» построен на базе «пиратской» копии Mercedes-Benz Sprinter W906, выпуском которой в Китае занимается малоизвестный бренд Vanche. Его основной специализацией является производство запчастей для «Спринтера».

