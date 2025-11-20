Сроки запуска LADA Azimut в серию подтвердил губернатор Самарской области

Вопреки негативным трендам на отечественном авторынке, обстановка на АВТОВАЗе остается стабильной и устойчивой. В плане новинок производственная программа предприятия не ограничивается выпуском «бюджетной» LADA Iskra и стретч-седана Aura, в следующем году стартует производство кроссовера Azimut.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, LADA Azimut является очень перспективной моделью. Речь идет о кроссовере с ярким дизайном, построенном на собственной высокотехнологичной платформе. Отечественный SUV поначалу будут приводить в движение бензиновые силовые агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. В дальнейшем появится и более мощная версия — с турбополторашкой на 150 л.с. В списке преимуществ также числится внушительный клиренс в 208 мм.

Чтобы еще больше укрепить позиции волжского автогиганта, для него на три года обнулят налог на прибыль, добавил глава региона. По его словам, в то же время в связи со стагнацией нашего автомобильного рынка на ряде направлений АВТОВАЗ переключился на четырехдневную рабочую неделю. Г-н Федорищев пояснил, что сверял, куда к концу текущего года идет автогигант, вместе с его президентом Максимом Соколовым.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «шпионские» фото LADA Azimut без камуфляжа слили в Сеть. Похоже, что товарные машины не будут отличаться от концепта.