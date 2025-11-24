В России презентовали «бюджетную» LADA Aura для такси

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», бизнес-седан LADA Aura с припиской Taxi, прежде всего, может похвастать увеличенным пространством в салоне для пассажиров заднего ряда. Расстояние между ним и передними креслами достигает ощутимых 1060 мм, и это считается лучшим показателем в классе.

Помимо всего прочего, «Аура» создавалась с пониманием отечественных климатических и дорожных особенностей. Производители предусмотрели обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и обоих рядов сидений. Дорожный просвет стретч-седана достигает 176 мм.

LADA Aura Taxi приводит в движение 122-сильный 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель Evo. Переключением передач заведует вариатор.

По словам президента Волжского автозавода Максима Соколова, АВТОВАЗ подготовил для работы в сфере пассажирских перевозок «бюджетную» версию «Ауры». Она, кстати, полностью соответствует критериям грядущего закона о локализации автомобилей такси, вступающего в силу 1 марта 2026 года, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».