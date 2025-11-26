В Совете Федерации призвали возобновить производство «бобиков» УАЗ-469

Возобновить в нашей стране полноценное производство «бобиков» предложил сенатор Гибатдинов. По его словам, УАЗ-469 заслуживает вторую жизнь, поскольку его можно ремонтировать в полевых условиях, что особенно пригодится в зоне проведения спецоперации.

Как сообщает ТАСС, член комитета Совета Федерации по науке и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов считает, что «бобики» необходимо вернуть на конвейер Ульяновского автозавода в том числе из-за надежности. Модель проверена еще с советских времен.

УАЗ-469 является достаточно маневренным и мобильным автомобилем, он хорош простотой конструкции, а его производство не потребует серьезных вложений. На передовой такой транспорт нужен ежедневно, подчеркнул сенатор.

В качестве особой «фишки» старого доброго «бобика» г-н Гибатдинов выделил тентовую конструкцию. Она дает возможность за минуты получить открытый кузов, что в зоне проведения СВО позволит снизить уязвимость от ударов дронов и обеспечит нашим бойцам больше свободы для маневра, заключил сенатор.

Напомним, что на сегодняшний день в Ульяновске выпускают ближайший аналог упомянутого «бобика» — модель, известную как УАЗ «Хантер». Но его штампуют небольшими партиями.