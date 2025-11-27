В России создают «ИИ-водителя»

В России должна появиться уникальная нейросетевая мультимодальная платформа, предназначенная для беспилотного транспорта. Речь идет о проекте под названием «ИИ-водитель», который даст возможность объединить автономные системы, изначально не способные работать вместе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М. В. Ломоносова Григория Бокова. По его словам, машинное зрение и нейросети, умеющие анализировать окружающую среду благодаря камерам и датчикам, пока не могут подружиться в рамках платформы, управляющей автомобилем.

Ученые хотят сотворить «ИИ-мозг» — мультимодальную платформу, позволяющую наладить взаимодействие технологий при реагировании беспилотника на дорожную обстановку. Одной из особенностей проекта стал индивидуальный подход к обучению каждой ИИ-модели. Такое решение призвано обеспечить системе гибкость в принятии сложных решений.

Помимо всего прочего, в рамках реализации проекта появятся тесты, дающие возможность оценить способности «ИИ-водителя» к управлению автомобилем. Платформа будет сдавать экзамен на «права» до тех пор, пока результат не устроит экспертов.