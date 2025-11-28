Кроссовер Tenet T9 поставят на конвейер в Калуге следующем году

На экс-заводе Volkswagen в Калуге, которым нынче владеет компания «АГР Холдинг», приняли решение отложить запуск производства Tenet T9. Кроссовер начнут выпускать не раньше 2026-года из-за снижения продаж новых автомобилей на отечественном рынке. Корреспондент «АвтоВзгляда» узнал об этом во время недавнего визита на предприятие.

В то же время нам стало известно, что подготовка к выпуску «девятки» идет полным ходом. Косвенным подтверждением тому можно считать закутанный в камуфляж автомобиль, который удалось разглядеть в одном из заводских подразделений. Несмотря на маскировку, очевидно, что габариты неизвестного SUV вполне соответствуют будущей новинке. Кроме того, в цехах встречались коробки с запчастями, получившими маркировку T9.

Первые технические характеристики паркетника уже давно не секрет, их обнародовали в конце минувшего лета. Заводской индекс модели — 43T. В линейку двигателей должен войти бензиновый силовой агрегат объемом 2 л, ему предстоит трудиться в тандеме с традиционной автоматической коробкой переключения передач. Плюс можно рассчитывать на наличие системы полного привода.

Фото портала "АвтоВзгляд"

Остается сказать, что на сегодняшний день покупателям предоставлен выбор между тремя моделями кроссоверов с шильдиком Tenet. В семейство входят T4, T7 и T8, которые так же выпускают в Калуге.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, как в нашей стране собирают автомобили Tenet.