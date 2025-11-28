Автомобили марки УАЗ получат новые тревожные кнопки российского производства

На сегодняшний день вся линейка автомобилей с шильдиками УАЗа оснащается отечественными тревожными кнопками, позволяющими оперативно вызвать экстренные службы в случае аварии. На предприятие привезли более 20 тыс. таких устройств, созданных НАМИ.

Импортозамещение — один из приоритетов Ульяновского автозавода

Согласно пресс-релизу, поступившему в распоряжение портала «АвтоВзгляд», упомянутые гаджеты доказали свою надежность в ходе серии специальных тестов, включая сертификационные, валидационные и ресурсные. Устройства полностью состоят из отечественных компонентов, включая софт.

По словам технического директора Ульяновского автомобильного завода Михаила Гурьянова, использование отечественных комплексных инженерных решений в архитектуре автомобиля является приоритетом предприятия.

Помимо всего прочего, в тревожные кнопки НАМИ заложены возможности телематических сервисов. При необходимости это позволяет узнать местоположение автомобиля на карте, а также делает транспортное средство комфортнее. Например, давая возможность запускать мотор на расстоянии.

