Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, автосборочные площадки на территории нашей страны, брошенные бывшими хозяевами на произвол судьбы, уже смогли выпустить на 8% машин больше, чем за весь прошлый год.
Доля автомобилей, произведенных перезапущенными заводами за десять месяцев 2025-го, достигла отметки 44%, отметил г-н Алиханов.
Напомним, не сегодняшний день в России удалось дать вторую жизнь практическим всем автозаводам, прежде находившимся в собственности у именитых брендов, сбежавших из РФ несколько лет назад. В частности, полноценную работу наладили на 11 из 13 производственных площадок. Оставшиеся две ждет то же самое, но в следующем году.
