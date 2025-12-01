Перезапущенные в России автозаводы нарастили выпуск машин в 1,5 раза

С января по октябрь с конвейеров российских автомобильных заводов, брошенных иностранными владельцами, сошло в 1,5 раза больше машин, чем за аналогичный период 2024-го. В общей сложности речь идет о 300 тыс. выпущенных авто.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова. По его словам, автосборочные площадки на территории нашей страны, брошенные бывшими хозяевами на произвол судьбы, уже смогли выпустить на 8% машин больше, чем за весь прошлый год.

Доля автомобилей, произведенных перезапущенными заводами за десять месяцев 2025-го, достигла отметки 44%, отметил г-н Алиханов.

Напомним, не сегодняшний день в России удалось дать вторую жизнь практическим всем автозаводам, прежде находившимся в собственности у именитых брендов, сбежавших из РФ несколько лет назад. В частности, полноценную работу наладили на 11 из 13 производственных площадок. Оставшиеся две ждет то же самое, но в следующем году.

