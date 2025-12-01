Глава Минпромторга Алиханов назвал количество российских автобрендов

На сегодняшний день в нашей стране существует более 20 отечественных автомобильных марок. С их шильдиками штампуют свыше 50 различных моделей.

У нас делают более полусотни собственных легковых моделей

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минпромторга Антона Алиханова, обрисовавшего текущую ситуацию с производством российских легковых автомобилей. По словам министра, такой сегмент транспортных средств можно назвать самым интересным.

У нас выпускают свои кроссоверы, внедорожники, седаны и пикапы. Причем речь идет о «железных конях» не только с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В России также успешно собирают автомобили, оснащенные гибридными силовыми установками, плюс чистокровные электрокары.

