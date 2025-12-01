В России начали выпускать автомобили Evolute со сваркой и окраской кузовов

Гибридные и чисто электрические модели с шильдиком Evolute стали делать по технологии мелкоузловой сборки, включая сварку и окраску кузовов. Перемены в производственном процессе обусловлены стратегией поэтапной локализации и требованиями специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». Новые производственные циклы призваны нарастить объемы выпуска продукции Evolute, внедрить больше запчастей от местных поставщиков, а заодно усилить адаптацию машин к российским условиям.

Первенцем бренда, чье производство удалось наладить с применением сварки и окраски кузова, стал гибридный кроссовер Evolute i-Space, переживший обновление. Паркетник делают как в пяти-, так и семиместном варианте. Отдельно уточняется, что краски, лаки и герметики, а также заправочные жидкости изготовлены у нас, как и блоки ГЛОНАСС и телеметрии.

В декабре планируется начать установку отечественных шин, дисков и аккумуляторов. Уже скоро появятся кузовная электроника того же разлива, стекла и компоненты салона. В перспективе местными станут системы ABS и ESP, тяговая батарея и приводные двигатели. К 2032 году планируется достичь 5500 баллов локализации.

