В России начали выпускать автомобили Evolute со сваркой и окраской кузовов

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». Новые производственные циклы призваны нарастить объемы выпуска продукции Evolute, внедрить больше запчастей от местных поставщиков, а заодно усилить адаптацию машин к российским условиям.
Первенцем бренда, чье производство удалось наладить с применением сварки и окраски кузова, стал гибридный кроссовер Evolute i-Space, переживший обновление. Паркетник делают как в пяти-, так и семиместном варианте. Отдельно уточняется, что краски, лаки и герметики, а также заправочные жидкости изготовлены у нас, как и блоки ГЛОНАСС и телеметрии.
В декабре планируется начать установку отечественных шин, дисков и аккумуляторов. Уже скоро появятся кузовная электроника того же разлива, стекла и компоненты салона. В перспективе местными станут системы ABS и ESP, тяговая батарея и приводные двигатели. К 2032 году планируется достичь 5500 баллов локализации.
