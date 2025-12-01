Audi закрепила права на три товарных знака в России

Свернув бизнес в России несколько лет назад, ингольштадтцы снова появились на горизонте, зарегистрировав в нашей стране несколько наименований. Первое, собственно, Audi, и оно подразумевает довольно широкий спектр позиций, начиная от автомобилей и масел и заканчивая страхованием.

Соответствующая информация появилась в открытой базе данных Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака Audi поступила в ведомство в середине минувшей зимы, получив одобрение 1 декабря. Срок действия ограничивается июлем 2035-го.

В том, что речь идет о том самом бренде из «большой немецкой тройки», сомнений не возникает, ведь правообладателем числится непосредственно «Ауди АГ» из Ингольштадта. Эксклюзивные права выданы на автомобили, масла и смазочные материалы, различные приборы. Дальше в списке следует чуть ли не все подряд, включая одежду, обувь и даже игрушки. В список затесались даже культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, автопроизводитель из Германии застолбил за собой права на знакомые многим россиянам знаки Allroad и Sportback. И здесь уже все строже, регистрация проведена исключительно по 12-му классу, подразумевающему транспортные средства, всевозможные аксессуары, плюс аппараты, движущиеся не только по земле, но и по воде и воздуху.

