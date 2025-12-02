УАЗ первым в России адаптирует свои моторы к биотопливу

Ульяновский автозавод первым в России решился на модернизацию своих силовых агрегатов под биотопливо. Подразумевается горючее с маркировкой Е10, куда можно подмешивать до 10% этанола.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инженерам УАЗа предстоит оценить реакцию привычных двигателей на Е10, а затем провести необходимые доработки. На сегодняшний день уже начались соответствующие испытания агрегата 3МЗ-409 и свежей версии 3МЗ Pro. Адаптация нужна, чтобы избежать неприятных последствий вроде перегрева, детонации, коррозии, а также отказа насоса или форсунок.

Тесты на совместимость ДВС с биотопливом стали актуальны, поскольку в ноябре Госдума одобрила в третьем чтении поправки, обнуляющие акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве 92-го бензина. Теперь в него официально разрешили добавлять до 10% этанола, хотя большинство наших автомобилей может переварить вдвое меньше, о чем говорит техническая документация.

Но несмотря на то, что страна переходит на топливо Е10, АВТОВАЗ и ГАЗ почему-то не торопятся пересматривать техническую начинку своих массовых моделей, уступив пальму первенства УАЗу. Как бы то ни было, со сложившейся ситуация придется разбираться Росстандарту.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал, в чем опасность решения правительства о разбавлении моторного топлива этанолом. Под вынужденный ремонт рискуют попасть миллионы авто.