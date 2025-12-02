Changan, Jetour и Soueast начали собирать автомобили в России

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на презентацию Минпромторга, посвященную отечественным автосборочным предприятиям. Уточняется, что упомянутые китайские производители теперь будут штамповать некоторые свои модели, предназначенные для отечественного рынка, на мощностях калининградского «Автотора».
В частности, на территории Янтарного края решили делать три кроссовера Jetour. Бренд стал собирать у нас компактные кроссоверы Dashing, среднеразмерные X70 Plus, а также брутальные T2, оснащенные полным приводом.
Кроме того, «Автотор» занимается выпуском самого крупного паркетника Soueast под названием S09, там же на свет появляются популярные Changan Uni-S. Кстати, для нашего рынка сертифицируют его новую версию с системой 4х4.
Напомним, в то же время в Калининграде штампуют китайские автомобили с шильдиками SWM, BAIC и отечественные «Амберавто А5».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда в Россию приедет новейший внедорожник Jetour G700.