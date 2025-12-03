АВТОВАЗ перенес сроки дебюта своего нового минивэна

Волжский автогигант собирается представить новый минивэн широкой общественности, когда отечественный авторынок начнет оживать, и можно будет рассчитывать на спрос. Пока модель все еще носит кодовое название B-Van, финальный вариант официально не озвучен.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, который сделал соответствующее заявление в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». По словам топ-менеджера, сроки дебюта минивэна зависят от ситуации на российском авторынке. В 2025-м он был слишком вялым, что не располагало к появлению новых моделей в узком сегменте.

При позитивном развитии ситуации в Тольятти готовы заняться как презентацией новинки, так и необходимыми испытаниями, включая инжиниринговые. Несмотря ни на что, работа над однообъемником не прекращается, однако покупателям его предложат только тогда, когда такой шаг станет целесообразным, добавил г-н Соколов.

Напомним, изначально презентацию минивэна АВТОВАЗа планировали устроить в рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который традиционно проходит в июне. Запуск серийного производства ожидался не ранее 2027-го, в проект уже вложили 21 млрд рублей.

