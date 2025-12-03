172

АВТОВАЗ перенес сроки дебюта своего нового минивэна

Премьера должна была состояться летом 2026-го

Волжский автогигант собирается представить новый минивэн широкой общественности, когда отечественный авторынок начнет оживать, и можно будет рассчитывать на спрос. Пока модель все еще носит кодовое название B-Van, финальный вариант официально не озвучен.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение АВТОВАЗ перенес сроки дебюта своего нового минивэна

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова, который сделал соответствующее заявление в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!». По словам топ-менеджера, сроки дебюта минивэна зависят от ситуации на российском авторынке. В 2025-м он был слишком вялым, что не располагало к появлению новых моделей в узком сегменте.

При позитивном развитии ситуации в Тольятти готовы заняться как презентацией новинки, так и необходимыми испытаниями, включая инжиниринговые. Несмотря ни на что, работа над однообъемником не прекращается, однако покупателям его предложат только тогда, когда такой шаг станет целесообразным, добавил г-н Соколов.

Напомним, изначально презентацию минивэна АВТОВАЗа планировали устроить в рамках ближайшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), который традиционно проходит в июне. Запуск серийного производства ожидался не ранее 2027-го, в проект уже вложили 21 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что для семейного минивэна из Тольятти предусмотрено две модификации салона.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует