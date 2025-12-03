Changan Uni-S нового поколения начнут выпускать в России весной

Свежую генерацию самого популярного в России кроссовера Changan под названием Uni-S планируют выпускать на калининградском «Автоторе» в следующем году. «Китаец» обзаведется системой 4х4, а пока там же штампуют передприводные экземпляры первого поколения.

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на главу представительства Changan в нашей стране Александра Кулагина. По его словам, новый Uni-S встанет на конвейер упомянутого отечественного автосборочного предприятия в марте 2026-го.

Кстати, информация о начале серийного производстве эволюционировавшего паркетника на «Автоторе» уже успела всплыть в презентации Минпромторга, посвященной отечественным автозаводам. Продажи новинки должны стартовать в течение следующего года.

На сегодняшний день Changan Uni-S с полным приводом AWD проходит сертификацию для российского рынка. Паркетник уже обзавелся небольшим набором документов, нужных для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит запустить массовую реализацию в России.

В результате покупатели смогут рассчитывать на «китайцев», оснащенных 181-сильными наддувными двигателями объемом 1,5 л. Габариты — 4550х1868х1675 мм при колесной базе 2656 мм, экстерьер соответствует свежей фирменной стилистике бренда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Changan Uni-S унаследовал дизайн от родственного CS55 Plus. Дебют его гибридной версии не так давно состоялся в Китае.