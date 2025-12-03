Changan Uni-S нового поколения начнут выпускать в России весной

Об этом сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на главу представительства Changan в нашей стране Александра Кулагина. По его словам, новый Uni-S встанет на конвейер упомянутого отечественного автосборочного предприятия в марте 2026-го.
Кстати, информация о начале серийного производстве эволюционировавшего паркетника на «Автоторе» уже успела всплыть в презентации Минпромторга, посвященной отечественным автозаводам. Продажи новинки должны стартовать в течение следующего года.
На сегодняшний день Changan Uni-S с полным приводом AWD проходит сертификацию для российского рынка. Паркетник уже обзавелся небольшим набором документов, нужных для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит запустить массовую реализацию в России.
В результате покупатели смогут рассчитывать на «китайцев», оснащенных 181-сильными наддувными двигателями объемом 1,5 л. Габариты — 4550х1868х1675 мм при колесной базе 2656 мм, экстерьер соответствует свежей фирменной стилистике бренда.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Changan Uni-S унаследовал дизайн от родственного CS55 Plus. Дебют его гибридной версии не так давно состоялся в Китае.